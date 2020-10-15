السيسي يصدر قرار بتعين الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيلاً للأزهر الشريف

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:55 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قرارًا يحمل رقم 587 لسنة 2020، بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.

ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم.


كما صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس على القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ونشر هذا القرار في الجردة الرسمية في عدد اليوم.

وتقوم فلسفة القانون على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى، بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وتظهر أهمية القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).

ومن هذا المنطلق، حدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.

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