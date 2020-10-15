حبس صاحب مصنع لحوم فاسدة بمدينة السلام

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أمرت نيابة السلام الأول، بحبس صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته علي لحوم فاسدة بمدينة السلام.



كما تحفظت النيابة علي المضبوطات تمهيدا لاعدامها، وطالبت بسرعة استكمال تحريات المباحث ووجهت له النيابة تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، بحوزته 7٫51 طن مقطعات لحوم – سجق – مفروم لحوم) بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.