حبس صاحب مصنع لحوم فاسدة بمدينة السلام

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:54 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
أمرت نيابة السلام الأول، بحبس صاحب مصنع لتعبئة السلع الغذائية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازته علي لحوم فاسدة بمدينة السلام.

كما تحفظت النيابة علي المضبوطات تمهيدا لاعدامها، وطالبت بسرعة استكمال تحريات المباحث ووجهت له النيابة تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، بحوزته 7٫51 طن مقطعات لحوم – سجق – مفروم لحوم) بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 22 ساعة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 19 ساعة

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ 43 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حبس صاحب مخزن لحيازته على أغذية فاسدة بالنزهة

إحباط ترويج 3 أطنان سلع غذائية فاسدة على الأسواق بالجيزة

مباحث التموين تضبط 1320 قضية خلال 24 ساعة

مباحث التموين تضبط 1319 قضية مخالفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

مباحث التموين تضبط 1226 قضية خلال الـ24 ساعة الآخيرة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي