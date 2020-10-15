شركة مياه الإسكندرية: محطة شرقي تحصل على شهادة "TSM"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن حصول محطة مياه شرقي بطاقة إنتاجية ٥٠٠ ألف م٣ / يوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، مشيراً إلى أن تلك المحطة تُعد أقدم محطة تنقية مياه في مصر حيث يرجع إنشاؤها إلى عام ١٨٦٠م.

وأوضح رئيس شركة "مياه الإسكندرية"،  أنه تم مراجعة المحطة والتفتيش عليها ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، موضحًا أن حصول محطة مياه شرقي على شهادة TSM يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المهندس أحمد جابر، أنه تم الحصول على  الشهادة بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة لها، لتنضم المحطة بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في إنتاج مياه الشرب.

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