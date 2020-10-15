إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قام العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، بترأس حملات النظافة والتجميل المستمرة منذ أيام بالفترة الصباحية وكذا بالفترة المسائية للقضاء على التراكمات والوصول إلى أعلى معدلات النظافة للمدينة وتستهدف الحملة رفع كفاءة النظافة بكافة الشوارع بداية من الحملة الميكانيكية بالمدخل الرئيسي بجانبى الطريق الجانب الأيسر والجانب الأيمن حتى بداية شاطئ النرجس بطريق الشاطئ وكذا مدخل منطقة الفنار "ا" الطريق الخلفى بمنطقة الفنار "ب".

وتم كنس الطرق ورفع الأتربة من على جانبى الطريق وكنس المشاية العلوية لدخول الشاطئ وغسل المشايات ورفع جميع القمامة بالظهير الخلفى بالمدخل وطريق الكورنيش وإزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات وقص وتهذيب ورى الأشجار انطلاقا حتى نهاية منطقة الفنار غرب.

وشدد رئيس مصيف بلطيم، علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بصفه يوميه ومستمرة وتنفيذها يوميا خلال فترات العمل الصباحية والمسائية وتضم العاملين بقسم النظافة والتشجير، كما شدد أيضا على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وذلك لإعادة المظهر الحضارى والجمالى للمدينة فى جميع شوارع وميادين المدينة من مداخل ومخارج ومناطق المدينة المختلفة لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى كمدينة سياحية.
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)
إنطلاق حملة نظافة مكبرة بمصيف "بلطيم" في كفرالشيخ (صور)

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