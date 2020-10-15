"الضويني" وكيلاً للأزهر و"صالح عباس" رئيسًا لقطاع المعاهد
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:50 م
محمود الجلاد
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
كما أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.
وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.
كما أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.
وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.