‏"الضويني" وكيلاً للأزهر و"صالح عباس" رئيسًا لقطاع المعاهد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:50 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد ‏الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

كما أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏

وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.‏

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