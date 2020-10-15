دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في المتحف القومي للحضارة المصرية



وأوضحت فيروز فكري مدير العلاقات الدولية بالمتحف أنه في إطار التعاون المشترك مع الجهات الدولية، تم التواصل مع منظمة اليونسكو والتعاقد مع جامعة (أسلسكا) والتي لها باع واسع فى هذا المجال لإعطاء دورات تدريبية تخصصية فى المهارات الإدارية لعدد ( 90 ) فرد من العاملين بالمتحف وذلك لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم الإدارية من (كيفية اتخاذ قرار وكيفية تكوين فريق عمل وكيفية وضع الأهداف لتحقيقها).



ومن ناحيته صرح الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بأن المتحف يقوم بدور كبير فى التوعية المجتمعية ورفع قيمة المستوى الثقافى والأثرى للعاملين إلى جانب تحقيق رؤية حضارية متطورة ، وكذلك استغلال الإمكانيات المتاحة لدينا بما يعود بالنفع العام للمتحف وخدمة السياحة الترفيهية والثقافية.

انطلقت بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمتحف، والتي تستمر والتى تستمر لمدة ستة أيام.