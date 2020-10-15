دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في المتحف القومي للحضارة المصرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
انطلقت بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمتحف، والتي تستمر والتى تستمر لمدة ستة أيام.

وأوضحت فيروز فكري مدير العلاقات الدولية بالمتحف أنه في إطار التعاون المشترك مع الجهات الدولية، تم التواصل مع منظمة اليونسكو والتعاقد مع جامعة (أسلسكا) والتي لها باع واسع فى هذا المجال لإعطاء دورات تدريبية تخصصية فى المهارات الإدارية لعدد ( 90 ) فرد من العاملين بالمتحف وذلك لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم الإدارية من (كيفية اتخاذ قرار وكيفية تكوين فريق عمل وكيفية وضع الأهداف لتحقيقها).

ومن ناحيته صرح الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية بأن المتحف يقوم بدور كبير فى التوعية المجتمعية ورفع قيمة المستوى الثقافى والأثرى للعاملين إلى جانب تحقيق رؤية حضارية متطورة ، وكذلك استغلال الإمكانيات المتاحة لدينا بما يعود بالنفع العام للمتحف وخدمة السياحة الترفيهية والثقافية.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ أقل من ساعة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي