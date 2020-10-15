محمد رمضان يبهر جمهوره بجسد رياضي في أحدث ظهور له





حيث ظهر "رمضان" في الصورة بإطلالة صيفية عاري الصدر ونظارة شمس، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





في سياق منفصل، حقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 28 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، في 6 سبتمبر الماضي.





ويشارك محمد رمضان، في غناء كليب "يا حبيبي" المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.





والكليب من إخراج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.



شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".