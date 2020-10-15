أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

تسود حالة من القلق داخل نادي الزمالك، بشأن إمكانية لحاق الدولي التونسي فرجاني ساسي بمباراة الزمالك أمام الرجاء في دوري أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يلتقى الزمالك أمام نظيره الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أعلن أن فرجاني ساسي سيصل إلى المعرب أمس الأربعاء، للانضمام لمعسكر الفريق، لكن الدولي التونسي لم يصل بعد إلى المغرب.





وأصبحت فرصة لحاق ساسي بلقاء الرجاء صعبة للغاية، بسبب غموض حالته الصحية، انقطاع التواصل بينه وبين الجهاز الطبي أو أمير مرتضى المشرف على الكرة.





كما أن فرجاني لم يتدرب منذ فترة طويلة مع القلعة البيضاء، منذ طرده في لقاء المصري البورسعيدي بالدوري، وهو ما يجعله غير جاهز من الناحية الفنية لخوض اللقاء.