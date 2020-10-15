التعليم تعلن عن استعداد المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:38 م
ريم محمود
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أعلنت وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، عن استعدادات العام الدراسي الجديد.
وقالت، في بيان، اليوم: "نظرا لاهتمام المدارس المصرية اليابانية بأبنائها وصحتهم إليكم كل الاستعدادات التي من خلالها نعبر تلك المرحلة".
وأضافت استعدادات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد كالتالي:
-سيتم توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني.
-سيتم التعقيم بشكل متواصل حتى للالعاب التي يتم استخدامها على الاقل مرتين في اليوم.
-توفير شماعات خارج الفصل ليعلق عليها التلاميذ الجاكت في حالة خلعه.
-تخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم.
-يتم فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.
ارشادات المدارس المصريه اليابانيه لأولياء الأمور:
-توفير حقيبة صغيرة مع كل طالب تحتوي علي أدواته الشخصية ومعقمات خاصة "بما يتناسب مع ميزانية ولى الأمر وعلى مسئوليته" وكتابة إسم الطالب علي الشنطة، وفي مرحلة رياض الأطفال يتم لصق صورة الطفل.
-المحافظه على تناول الأكل الصحي الذي يمدهم بكل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.
-إخطار المدرسة بأى حالات إصابة بفيروس كورونا أو أى أعراض مشابهه أو مخالطة حرصاً على باقى الطلاب والمعلمين.
المواعيد :
-ايام الدراسه من يوم الاحد الى يوم الاربعاء.
-الأسبوع الأول من الدراسه سيكون "بملابس خروج" وليس الزي المدرسي وذلك رغبه منا لتهيئه الاطفال للعام الدراسي الجديد.
-مرحله رياض الاطفال ستبدأ من الساعه ٧:٤٥ صباحا الى الساعه ٢:٤٥ عصرا.
- المرحله الابتدائيه ستبدأ من الساعه ٧:٤٥ صباحا الى الساعه ٣:١٠ عصرا
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