التعليم تعلن عن استعداد المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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أعلنت وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، عن استعدادات العام الدراسي الجديد. 

وقالت، في بيان، اليوم: "نظرا لاهتمام المدارس المصرية اليابانية بأبنائها وصحتهم إليكم كل الاستعدادات التي من خلالها نعبر تلك المرحلة".

وأضافت استعدادات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد كالتالي:

-سيتم توفير جهاز قياس الحرارة الإلكتروني.
 
-سيتم التعقيم بشكل متواصل حتى للالعاب التي يتم استخدامها على الاقل مرتين في اليوم.

-توفير شماعات خارج الفصل ليعلق عليها التلاميذ الجاكت في حالة خلعه.

-تخصيص سلالم للصعود وأخرى للنزول وذلك رغبة منا لتحقيق التباعد الصحي السليم.

-يتم فصل المراحل في أوقات استخدام البوابات دخولًا وخروجًا.

ارشادات المدارس المصريه اليابانيه لأولياء الأمور:

-توفير حقيبة صغيرة مع كل طالب تحتوي علي أدواته الشخصية ومعقمات خاصة "بما يتناسب مع ميزانية ولى الأمر وعلى مسئوليته" وكتابة إسم الطالب علي الشنطة، وفي مرحلة رياض الأطفال يتم لصق صورة الطفل.

-المحافظه على تناول الأكل الصحي الذي يمدهم بكل العناصر الغذائية التي يحتاج إليها.

-إخطار المدرسة بأى حالات إصابة بفيروس كورونا أو أى أعراض مشابهه أو مخالطة حرصاً على باقى الطلاب والمعلمين.

 المواعيد :
-ايام الدراسه من يوم الاحد الى يوم الاربعاء.

-الأسبوع الأول من الدراسه سيكون "بملابس خروج" وليس الزي المدرسي وذلك رغبه منا لتهيئه الاطفال للعام الدراسي الجديد.

-مرحله رياض الاطفال ستبدأ من الساعه ٧:٤٥ صباحا الى الساعه ٢:٤٥ عصرا.

- المرحله الابتدائيه ستبدأ من الساعه ٧:٤٥ صباحا الى الساعه ٣:١٠ عصرا

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