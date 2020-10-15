تأجيل دعوى اعتبار مملكة الجبل الأصفر تابعة لمصر لـ19 نوفمبر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:36 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من فوزي عبدالنبي المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار جمهوري بجعل السيادة المصرية على أرض مملكة الجبل الأصفر باعتبارها مصرية ووضع قوات مسلحة عليها لتأمينها بعد محاولة السيطرة عليها من جهات غير معلومة، لجلسة 19 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64013 لسنة 73 مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وطالب مقيم الدعوى باعتبار منطقة مملكة الجبل الأصفر ضمن الحدود المصرية وتأمينها من كل النواحي الأمنية، وذلك بعد الادعاءات التي خرجت مؤخرا ببنيان كيان جديد عليها تحت مسمى "مملكة الجبل الأصفر".

كما طالب مقيم الدعوى هيئة المحكمة، بمطالبة هيئة المساحة بتقديم كل الخرائط المصرية التي توضح حدود مصر من الجانب السوداني من سنة 1952 وحتى اليوم، لإثبات مصريتها.

أما عن موقع مملكة الجبل الأصفر فهي تقع ما بين مصر والسودان، حيث تبلغ مساحة تلك المنطقة ما يقرب من 3000 كيلو متر مربع، جدير بالذكر أن هذه المنطقة موجودة من فترة كبيرة ولكن لم يهتم بها أحد، ولكن
إستطاع بعض زعماء العرب أن يقوموا بتأسيس دولة بها كافة الخدمات لشعبها، وقاموا بتسميتها مملكة الجبل
الأصفر، وجاء هذا الإسم بسبب وجود جبل كبير هناك باللون الأصفر.

أما عن اهم البيانات الخاصة بمملكة الجبل الأصفر أن مملكة الجبل الأصفر هو فكرة سياسية إستراتيجية لحل أزمة اللاجئين والمهجرين بجميع أنحاء العالم، حيث هناك الملايين من اللاجئين لعدة أسباب من دولهم ويبحثون عن مكان للاستقرار به.

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