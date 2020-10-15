موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة الثلاثي ناصر ماهر وعمار حمدي، وأكرم توفيق لاعبي الفريق المعارين لسموحة وطلائع الجيش والجونة عقب نهاية الموسم.





وأبدى المدرب الجنوب إفريقي إعجابه الشديد بقدرات الثلاثي بعدما شاهد أكثر من مباراة لهما مع سموحة والطلائع والجونة.





وكان الأهلي قد أعار الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق، إلى سموحة والجونة في بداية الموسم الحالي، ثم أعار عمار حمدي إلى طلائع الجيش في يناير الماضي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس، قبل أن يستقبله في القاهرة يوم 23 في الإياب.



