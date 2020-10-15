موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:30 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
Advertisements
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة الثلاثي ناصر ماهر وعمار حمدي، وأكرم توفيق لاعبي الفريق المعارين لسموحة وطلائع الجيش والجونة عقب نهاية الموسم.

وأبدى المدرب الجنوب إفريقي إعجابه الشديد بقدرات الثلاثي بعدما شاهد أكثر من مباراة لهما مع سموحة والطلائع والجونة.

وكان الأهلي قد أعار الثنائي ناصر ماهر وأكرم توفيق، إلى سموحة والجونة في بداية الموسم الحالي، ثم أعار عمار حمدي إلى طلائع الجيش في يناير الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس، قبل أن يستقبله في القاهرة يوم 23 في الإياب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة دوري أبطال افريقيا الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 15 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 10 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ 40 دقيقة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي