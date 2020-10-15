18 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية في 9 أشهر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من العام الحالي طفيفا بنسبة 3.5% لتبلغ 18.149 مليار دولار مقابل 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم /الخميس/ إلى ارتفاع حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 92 مليون دولار بنسبة 4 في المائة لتبلغ 2.149 مليار دولار مقابل2.058 مليار دولار خلال سبتمبر 2019.

وأكد التقرير زيادة في قيمة صادرات 7 مجالس تصديرية تصدرها المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية الذي ارتفعت صادراته بنسبة تقارب 69% مسجلا 87 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، تلاه في المرتبة الثانية "المجلس التصديري لمواد البناء "بارتفاع بلغت نسبته 34% ليسجل 559 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو417 مليون دولار فى سبتمبر 2019.

وشهدت صادرات المجلس التصديري للأثاث ارتفاعا بنسبة 28% مسجلا 24 مليون دولار مقابل 19 مليون دولار، يليه المجلس التصديري للصناعات اليدوية ليصبح 21 مليون دولار خلال مقابل 19 مليون دولار أى بزيادة قدرها 12%، وارتفعت صادرات "المجلس التصديري للمفروشات بنحو 8% لتسجل 43 مليون دولار مقارنة بنحو40 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات كل من: المجلس التصديرى ( للغزل والمنسوجات- السلع الهندسية والإلكترونية).

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