الإمارات تسجل 1398 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1398 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، فضلًا عن 1666 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.





وتلعب فصائل الدم دور هام في مقاومة فيروس كورونا المستجد، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن فصيلة الدم لدى الأشخاص تتحكم في درجة وحجم الخطر من فيروس كورونا المستجد، وجاءت دراسة مؤخرًا تؤكد على هذا الأمر.

فقد أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم O هم أقل عرضة للإصابة بـ Covid-19، ويشير العلماء في الدراسة إن خطر تعرض الأشخاص من هذه الفصيلة لمضاعفات شديدة مثل فشل الأعضاء وحتى الموت تكون منخفضة جدًا.

بينما تشير النتائج إلى أن الأفراد الذين لديهم فصيلة الدم A و AB هم الأكثر عرضة للخطر، وسلطت النتائج التي توصلت إليها دراستان مستقلتان ضوءًا جديدًا على سبب كون الفيروس مميتًا بالنسبة للبعض، بينما لا يدرك البعض الآخر أنهم مصابون به، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.