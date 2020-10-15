مجلس "عمداء جامعة بنها" يستعرض الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:26 م
الاجتماع
الاجتماع
محمد ضوه
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عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس..

واستعرض "السعيد" خلال الجلسة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ م، واعلان الكليات جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات.

من ناحية اخرى وافق مجلس العمداء فى اجتماعه اليوم على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضوية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع ومنسق عام الجودة الإدارية والمدير التنفيذى لوحدة إدارة الأزمات وأمين الجامعة المساعد للشئون الادارية ومدير عام الإدارة الطبية لمتابعة الاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى.

وقال رئيس الجامعة ان اللجنة سوف تقوم بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجميع الكليات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين

من ناحية أخرى قدم رئيس جامعة بنها، خلال الجلسة التهنئة للدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

وأعرب "السعيد"عن سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب البيطرى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا ان جامعة بنها حققت نتائج ملموسة في قطاع الجودة والإعتماد على مستوى الكليات.

يذكر أن كلية الطب البيطرى كانت أول كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة بنها وأيضا أول كلية تحصل علي تجديد الاعتماد.

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