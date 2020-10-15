بالصور.. مركز شباب تلا يفوز على ديرب نجم بالقسم الثالث

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق مركز شباب تلا الفوز على ضيفه فريق نادي ديرب نجم، في الجولة الرايعة والعشرون، للمحموعة العاشرة، بدوري القسم الثالث.
لعب تلا اللقاء بتشكيل ضم، حسين رضا، خالد الضبع، سيد عبد الغفار، سعيد النيداني، باسم شوقي، محمد بليه، سعيد المشد، محمود الصفطاوي، سعيدو، كريم مجدي، محمد سمير.

وفي البدلاء، تواجد، السيد مصباح، هشام عبد الروؤف، أحمد شيكا، محمد رحرح، أشرف شكمان، ماهر علام، نادر السيد، عبد الرحمن نبيل كوكو، صلاح جبر.
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ولعب ديرب المباراة بتشكيل ضم، عماد حمدي الحضري، أحمد حمدي، علي حسن، علاء عطيه، محمود عصمت، حامد أحمد، أحمد شوقي، محمد لطفي، كريم اسلام، محمد خالد، محمد الخواص.

وفي البدلاء، أحمد حسن، سعيد حسام، محمود جمعه، علاء راضي، كريم نصر، علي وائل، أحمد وائل، محمد السيد.
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الشوط الأول

شهد الشوط الأول، تقدم تلا بثلاثية نظيفة، عن طريق سعيد أبو الخير النيداني، من تصويبة قوية، بالدقيقة 7، وباسم شوقي من إنفراد بالدقيقة 37، ومحمود الصفطاوي من تصويبة قوية في الدقيقة 42.
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كما شهد الشوط الأول، تألق حسين رضا حارس تلا، الذي نجح في التصدي لإنفراد من مهاجم ديرب نجم في الدقيقة 21.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، حافظ تلا على تقدمه، وحاول لاعبي ديرب تعديل النتيجة دون جدوى، ليفوز تلا بثلاثية بيضاء.

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الفوز رفع رصيد الفريق التلاوي إلى 33 نقطة، ليقفز للمركز الرابع، فيما توقف رصيد ديرب نجم عند 17 نقطة، بالمركز الأخير.
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وتولى إدارة المواجهة الحكم أحمد لطفي، عاونه علاء السروي، ورجب محمد الذكي،وراقب اللقاء محمد بطه، وراقب الحكام ابراهيم الشهدي.

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