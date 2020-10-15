إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

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قام الحكم بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف مع نظيرة فريق مركز شباب أبو حماد، التي كانت مقررة اليوم بملعب ميت خلف، بالجولة الـ 24 للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.



وتواجد الفريقان وطاقم الحكام في أرض الملعب، دون تواجد لكارنيهات لاعبي فريق أبو حماد، مما دفع الحكم إلى إلغاء اللقاء، رافضاً إقامة اللقاء ببطاقات فريق أبو حماد الشخصية.



وحاول مراقبي اللقاء إقامته بالبطاقات الشخصية، وهو ما رفضة فريق ميت خلف، طبقاً للوائح.



بذلك يحصل ميت خلف على نقاط اللقاء، ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة، بالمركز العاشر، بالتساوي مع فريق أبو حماد.