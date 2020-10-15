إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قام الحكم بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خلف مع نظيرة فريق مركز شباب أبو حماد، التي كانت مقررة اليوم بملعب ميت خلف، بالجولة الـ 24 للمجموعة العاشرة، من دوري القسم الثالث.

وتواجد الفريقان وطاقم الحكام في أرض الملعب، دون تواجد لكارنيهات لاعبي فريق أبو حماد، مما دفع الحكم إلى إلغاء اللقاء، رافضاً إقامة اللقاء ببطاقات فريق أبو حماد الشخصية.

وحاول مراقبي اللقاء إقامته بالبطاقات الشخصية، وهو ما رفضة فريق ميت خلف، طبقاً للوائح.

بذلك يحصل ميت خلف على نقاط اللقاء، ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة، بالمركز العاشر، بالتساوي مع فريق أبو حماد.

أخبار تهمك

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعة الا ربع

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي