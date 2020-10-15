"ملقتش غير 20 كتاب".. الجار وراء سرقة شقة الشاعر سيد يونس بحدائق أكتوبر

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72 ساعة فقط احتاجهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة لكشف ملابسات سرقة شقة الشاعر سيد يونس، بحدائق أكتوبر، إذ تبين أن جاره وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق اكتوبر، من شاعر يدعى سيد يونس باكتشافه سرقة شقته بنطاق القسم.



اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.



قوة أمنية انتقلت برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، والمقدم إكرامي البطران وكيل الفرقة، وبالفحص والمعاينة تبين أن المتهم دخل إلى الشقة، بعد كسر الباب، واستولى على كتب فقط، بعد اكتشافه خلو الشقة من أي متعلقات أو مبالغ مالية.



شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وفحص سكان العقار محل السرقة، بعد فحص كاميرات المراقبة، والتأكد من عدم دخول أو خروج أحداَ في وقت مزامن لوقت ارتكاب الجريمة.



تحريات المقدم إكرامي البطران توصلت إلى أن الشاعر، يقيم بمنطقة فيصل، غالبية الوقت، وأن الجاني جاره ثلاثيني العمر ومقيم بالشقة المجاورة له بالعقار، لعلمه بندره تردده على الشقة محل السرقة.



أعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض عليه، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة وسرقته 20 كتابًا من داخل الشقة.. معللًا" ملقتش غيرهم كنت فاكر هلاقي فلوس"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

