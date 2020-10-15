نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
افتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مسجد الحافظ بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 1،5 مليون جنية.

وقد أدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشة وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي.
نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة
نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة
نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة
نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة

أخبار تهمك

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

شاهد.. سهير رمزي تفثد الوعي في جنازة محمود ياسين

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي