نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة

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افتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مسجد الحافظ بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 1،5 مليون جنية.



وقد أدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشة وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي.

