نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد الحافظ بالشواشنة
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:09 م
ريهام على
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افتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، اليوم الخميس، مسجد الحافظ بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بعد إحلاله وتجديدة، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 1،5 مليون جنية.
وقد أدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشة وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي.
وقد أدى نائب محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الظهر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 200 متر مربع، حيث تم فرشة وتجهيزه على الوجه الأمثل، مشيرًا أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، ونشر تعاليم الدين الوسطي.