البورصة الأمريكية تواصل التراجع فى مستهل التعاملات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
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واصلت البورصة الأمريكية التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس، ليفقد "داو جونز" أكثر من 280 نقطة مع عدم اليقين بشأن التحفيز.

ولا تزال الشكوك مستمرة بشأن حزمة المساعدات الأمريكية حيث قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الإدارة ملتزمة بإنجاز صفقة تحفيز ورغم صعوبة ذلك قبل الانتخابات، إلا أنها ستواصل المحاولة.

وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفعت أرباح "مورجان ستانلي" بأكثر من التوقعات مع زيادة 16 بالمائة للإيرادات خلال الربع الثالث من 2020، في حين سجلت شركة "يونايتد إيرلاينز" خسائر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الربع الثالث مع تراجع الإيرادات بنسبة 78 بالمائة.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في 7 أسابيع.

وارتفع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 281 نقطة ليصل إلى 28232 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة إلى 3450 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 1.3 بالمائة عند 11619 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 93.58.

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