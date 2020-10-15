العراق يحبط محاولة تفجير سوق شعبي شرق بغداد

أحبطت القوات العراقية، اليوم الخميس، محاولة تفجير سوق شعبي في محافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد.

ونقلت قناة السومرية نيوز الإخبارية، عن مصدر أمني، قوله إن "قوة من الجيش العراقي تمكنت من ابطال مفعول عبوة ناسفة كانت معده لتفجير سوق الشيخ حمد بمحافظة ديالى"، مشيرا إلى أن الجيش العراقي تمكن من إبطال مفعول العبوة عن طريق تفجيرها وسط إجراءات أمنية مشددة شرق بغداد.

وكشف المصدر العراقي،الذي رفض الكشف عن اسمه، أن عملية ابطال مفعول العبوة الناسفة لم تسفر عن وقوع أي اضرار مادية أو خسائر بشرية تذكر.

وجاء هذا عقب يومين من إحباط القوات الأمنية العراقية تفجيرا في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.