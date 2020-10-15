التضامن عن زيادة منحة كرامة 100 جنيه: بنقول للمسنين إحنا جنبكم (فيديو)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال ياسر عبد السلام، مدير عمليات برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن صرف منحة المستفيدين من برنامج "كرامة" بزيادة 100 جنيه لافتة جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيادة المنحة المسنين في اليوم العالمي للمسنين تقديرًا لهم، معقبًا: "الدولة بتقول للمسنين إحنا جنبكم".

وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن برنامج "كرامة" يشمل مليون و242 ألف و12 مستفيد على مستوى الجمهورية، ويشمل المسنين والمعاقين والأيتام.

وتابع مدير عمليات برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف المنحة مستمر من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر بجميع مكاتب البريد، وهناك جميع التسهيلات وإتاحة الصرف من أقرب مكتب بريد للمواطن، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارًا اليوم الأربعاء، بشأن صرف معاش تكافل وكرامة، على مستوى الجمهورية.

وقررت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار خطة صرف تكافل وكرامة، لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، حيث يتم صرف المساعدات لمستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.

وتبدأ اليوم الأربعاء، المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاربعاء والخميس ١٥ -١٦ يوليو.

ويتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الاحد الموافق ١٩ يوليو وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم 

كانت "القباج" شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس.

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