بعد دفن جثمان والده.. هذه رسالة عمرو محمود ياسين لجمهوره





كتب عمرو محمود ياسين، منشورًا قال فيه: "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا، وصار في ذمة الله، اللي هو أرحم بيه مننا كلنا، أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء فهذه الليله ستكون ليلته الأولى بقبره".





وتابع عمرو محمود ياسين، قائلاً: "اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة، اللهم عامله بما انت أهله، اللهم أكرم نزله، اللهم ارحم روحًا صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء، اللهم ارحمه و أغفر له و أنظر إليه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين و اغفر لنا و له يالله و أفسح له فى قبره و نور له فيه، اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك، اللهم قهِ عذاب يوم تبعث عبادك، آمين"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.







وتوفي أمس الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز الـ79 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة الفنان الراحل محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة بساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

طلب الفنان عمرو محمود ياسين، من جمهوره الدعاء والده الفنان القدير محمود ياسين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".