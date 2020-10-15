هنادي مهنا تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة هنادي مهنا، محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت هنادي بالصورة بإطلالة جذاية مرتدية روب باللون الأبيض ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.


وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة منها تعليق أمل رزق وكتبت: قمر. 


وفي سياق منفصل خاضت هنادي مهنا، السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "الفتوة" لياسر جلال، ومسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، وحققت خلالهما نجاحا كبيرا في تقديم شخصيتين مختلفتين ضمن أحداث المسلسلين.


مسلسل "الفتوة" من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

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