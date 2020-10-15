مكرم محمد: التوافق المصري السعودي حائط صد أمام استهداف المنطقة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إنه لم يتفاجأ بالمعلومات التي حملتها تسريبات إيميلات هيلاري كلينتون، وكانت مدركة ومعلومة من جانبه منذ فترة طويلة، وكان هناك كثير من الدلائل التي تدعم هذا التوجه.





وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أن التسريبات الاخيرة أضفت مزيدا من التأكيدات على هذه الدلائل، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين يحرصون على أن يكونوا موجودين ويكون لهم دورا، موضحًا أن دورهم كان تفاقم خلال فترة هيلاري كلينتون، والتسريبات تُشير لهذا بوضوح، معتبرًا أن البيت الأبيض نفسه كان بوابة الإخوان المسلمين للشرق الأوسط للسيطرة عليه وعلى السياسات المصرية.





وتابع، أن توافق مصر والسعودية ممكن أن يشكل حائط صد قوي أمام جميع المحاولات التي تسعى لعدم استقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا التوافق أفلح في تخفيف أثر هذه المحاولات، منوهًا بأن الإخوان سوف يحاولون تشكيل الخط المضاد والثورة المضادة ومحاولة اللعب على هذا الحبل، ولابد من تشكيل السياسات الداخلية حائط صد يعول دون محاولة الاختراق مرة أخرى.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع السرية عن وثائق البريد الإلكتروني الخاص بـ"هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.





ووفق ما ورد في البريد الإلكتروني فإن هيلاري زارت قناة "الجزيرة" في مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر.





وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام.





وفي رسالة أخرى، طالبت هيلاري قطر بتمويل ما سمي بثورات الربيع العربي عبر صندوق مخصص لمؤسسة كلينتون‎.





كذلك كشف بريد إلكتروني آخر مسرّب يعود لسبتمبر 2012، عن تعاون قطر مع "الإخوان" لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات كبيرة، وذلك بعد أن اشتكى التنظيم الإرهابي من ضعف مؤسساته الإعلامية.



