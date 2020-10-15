خبراء يكشفون فرص نجاح ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة



وأدلى 13 مليون ناخب امريكي باصواتهم حتي الان بالاقتراع المبكر، وذلك الرقم مرشح للتضاعف بنهاية الشهر لثلاثة أضعاف أو أكثر، مع فتح ولايات أخري عملية التصويت، لتوافر رغبة عامة بتجنب زحام التصويت لظروف كورونا.



صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية ترى أن ترامب تحول لدور المدافع عن نفسه خلال الاسابيع الأخيرة، وزار الولايات التي يحظي فيها بشعبية كبيرة، من أجل كسب المزيد من الأصوات.



وأضافت نقلا عن الجمهوري الاستراتيجي دوغ هاي، أن ترامب لا يملك رفاهية الدخول للولايات المعارضة، ولكنه يلعب على الولايات المؤيدة له لكسب أصوات الناخبين الذين لم يصوتوا له خلال الانتخابات الماضية، وهو ما ظهر في الإنفاق الإعلاني لحملة ترامب، والذي تم توجيهه بشدة نحو فلوريدا ونورث كارولينا وبنسلفانيا

وذكر هاي، أن الديمقراطيين يقومون بالدور الهجومي في الانتخابات، فيحاولون توسيع شعبيتهم، والجمهوريون يحاولون الاحتفاظ بها، مشيرا إلى أن هذا لا يعني أن ترامب سيخسر بالتأكيد.



ويرى المحللون السياسيون أن الاقتراع المبكر قد لا يأتي في صالح ترامب ليس لوجود شبهات بالتزوير ولكن لصعوبة ايصال الصوت واقناع الناخب والقاعدة الشعبية الاهم والاعرض، فالوقت لا يسع فكل يوم يمر الاف تصوت.



ويقول الصحفي المقيم بنيويورك محمد العالم، إن ترامب اخطأ برفض مناظرة بايدن مشيرا إلى أن النزول للشارع سيعوضه خسارة المناظرة الاولي وخسارة نائبه ايضا لمناظرته، لأن بايدن كسول لكن قاعدته الانتخابية لازالت ثابته وظروف كورونا خدمته بتدمير مسيرة ترامب الاقتصادية ثم تدمير مساعيه لتعديل الكفة.



وأضاف: "قد ينجح بايدن لكن نجاحه لا يعبر عن كفاءته او الرغبة في تواجده هي فقط ظروف رفعت من اسهمه، وأخيرا لم تحسم العملية بعد، للانتخابات مفاجأت قد تحبط كل التكهنات".



الخبير بالشئون الدولية، أدوند غريب ذكر أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا أزمة كبيرة بسبب الدور الذي يلعبه، مضيفا أن الإصابة تثير عدة أسئلة حول صحة ترامب وقدرته على الاستمرار في أداء مهامه وتأثيرها على الأمن القومي الأمريكي وعلاقات أمريكا بالخارج.



وبين أن ترامب يحاول تدارك ما فاته بسبب إصابته بكورونا، ولذلك سعي بسرعة للعودة للبيت الابيض، مضيفا: "سمعنا من البيت الأبيض سيجمد نشاطاته الانتخابية لكنه سيشارك في اجتماع لجمع التبرعات بولاية نيوجيرسي، وقد يذهب إلى هناك وألا يكتفي بالمشاركة على الشاشة، وإذا لم يكن ترامب قادرًا على مباشرة مهماته فإن هذا الأمر سيكون خطيرًا، لأنه قد يتم حذف اسمه من لائحة الانتخابات".



مع استمرار أزمة كورونا، بات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في أزمة بسبب التصويت بالبريد، وعدم وجود قاعدة شعبية عريضة يستند عليها للنجاح.