مقتل وإصابة 26 شخصًا باشتباكات قبلية شرقي السودان

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:10 م
قوات سودانية
قوات سودانية
وكالات
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، في اشتباكات قبلية وذلك على خلفية إقالة أحد الولاة شرق البلاد.

 

وأصدرت "لجنة أطباء السودان المركزية"، بيانًا قالت فيه إن الضحايا سقطوا في أعقاب اشتباكات وقعت في مدينة سواكن بولاية كسلا شرق السودان، على خلفية قرار حكومي بإقالة الوالي، صالح عمار.

 

وكشفت اللجنة السودانية، أن القتلى سقطوا نتيجة إصابات بالأسلحة البيضاء والعصي.

 

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، إعفاء والي كسلا من منصبه، في محاولة لإخماد فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر.


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