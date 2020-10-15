إخلاء سبيل 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بمدينة نصر

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أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، باخلاء سبيل 8 أشخاص بتهمة التنقيب عن الأثار بمنطقة مدينة نصر دائرة القسم، بضمان محل اقامتهم.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل حوش كائن بمنطقة مقابر "ترب الغفير" بدائرة القسم.



وبالانتقال لمحل البلاغ تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث القسم من ضبط (8) أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الحوش المُشار إليه " ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 6 متر كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.





وبمواجهتهم أقر مالك الحوش بقيامه بإحضار باقى المتهمين للحوش ملكه لمساعدته في أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.