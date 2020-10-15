هبوط جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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هبطت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في ختام  تعاملات جلسة اليوم الخميس، ليقلص المؤشر الرئيسي من مكاسبه و يتحول المؤشر السبعيني  للون الأحمر بجنى ارباح جزئى على معظم الاسهم و كذلك الاسهم المضاربية مع تقفيل مراكز مدينة بنهاية تداولات الأسبوع و اتجاه البعض لتسييل جزء من مراكزها الاحتفاظ بالسيولة مع عطلة الأسبوع .

وربح رأس المال السوقي  نحو2.7 مليار جنيه ، مغلقاً تعاملاته عند 630.6 مليار جنيه.

 
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل عند مستوى 11322.7 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل عند مستوى 1983.7 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل عند مستوى 2916.5نقطة.


وبالنسبة للتداولات، فقد سجلت البورصة المصرية تداولات بحوالي 1.1 مليار جنيه ، بأحجام تداول وصلت لـ 321.2 مليون ورقة منفذة علي عدد 40.9 ألف عملية بيع وشراء .

وقد تم التداول علي عدد 191 شركة ارتفع منها 54 شركة وانخفض 106 شركة وإستقر نحو 31 شركة .


وعن تعاملات المستثمرين في البورصة  ، فقد إتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بحوالي 66.6 مليون جنيه ، بينما إتجهت تعاملات  المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بحوالي 30 مليون جنيه و 36.5 مليون جنيه.

وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 91.8 % من إجمالي التعاملات ، فيما إستحوذت تعاملات الأجانب والعرب علي نسبة 4.5% و3.5% علي التوالي.

وإستحوذت تعاملات المؤسسات علي نسبة 58.8% والأفراد علي نسبة 41.1% من إجمالي التعاملات ، وذلك طبقاً لما ورد بالموقع الرسمي للبورصة المصرية .

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