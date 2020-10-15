مع اقتراب المولد النبوي.. حبس صاحب مصنع لتجميعه كميات فاسدة من الحلوى

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس حجز صاحب مصنع، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتجميع كميات من حلوى المولدالنبوي منتهية الصلاحية من الأعوام الماضية، وإعادة تصنيعها.

كانت ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى، في بولاق الدكرور، لاتهامه بتجميع كميات من الحلوى منتهية الصلاحية من الأعوام الماضية، وإعادة تصنيعها، وضبط بحوزته طن و150 كيلو من المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "سالم.ف" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، بدون ترخيص في بولاق الدكرور، بتجميع كميات كبيرة من حلوى المولد منتهية الصلاحية من الأعوام السابقة وإعادة تصنعيها مرة أخرى.

بتفتيش المصنع عثر على أدوات وماكينات تستخدم فى التصنيع، بالإضافة إلى أجولة سكر، ومكسبات طعم، ومنتجات حلوى المولد، بلغ وزنها طن و150 كيلو، منتج نهائي، تحرر عن ذلك المحضر

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