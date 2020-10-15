محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للمكفوفين استعدادا لبطولة الجمهورية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفد الااتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لبحث الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية للمكفوفين وضعاف البصر في لعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم، بحضور الدكتورة رشا الصراف رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، والدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، واللواء محمد أحمد والاستاذ أحمد أبو الوفا، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مالك سليمان، بكلية التربية الرياضية.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم إلى الإنجازات والبطولات التي حققها الاتحاد المصري للمكفوفين، حيث حصل الإتحاد على المركز الثاني لبطولة العالم في رفع الأثقال خلال نوفمبر الماضي، مضيفًا أن الإتحاد يقوم بممارسة 14 لعبة، ويتم تنفيذ 7 ألعاب وهي كرة القدم وكرة الهدف ( كرة الجرس ) كألعاب جماعية، ولعبة الجودو، ورفع الأثقال، والسباحة وألعاب القوى، وتنس الطولة.





ولفت المتحدث الرسمي الى أنه تم تحديد يومي 12و 13 نوفمبر القادم لإستضافة أول بطولة للجمهورية للمكفوفين للعبتي الجودو ورفع الأثقال بالمحافظة، حيث رحب المحافظ بإختيار محافظة الفيوم بأن تقام على أرضها أول بطولة للجمهورية للمكفوفين، مشيرًا الى استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب، لخروج البطولة بالشكل اللائق، فضلًا عن تنظيم جدول زيارات للمشاركين في البطولة لزيارة المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



