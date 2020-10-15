محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للمكفوفين استعدادا لبطولة الجمهورية
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:56 م
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وفد الااتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لبحث الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية للمكفوفين وضعاف البصر في لعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم، بحضور الدكتورة رشا الصراف رئيس الاتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، والدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، واللواء محمد أحمد والاستاذ أحمد أبو الوفا، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مالك سليمان، بكلية التربية الرياضية.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم إلى الإنجازات والبطولات التي حققها الاتحاد المصري للمكفوفين، حيث حصل الإتحاد على المركز الثاني لبطولة العالم في رفع الأثقال خلال نوفمبر الماضي، مضيفًا أن الإتحاد يقوم بممارسة 14 لعبة، ويتم تنفيذ 7 ألعاب وهي كرة القدم وكرة الهدف ( كرة الجرس ) كألعاب جماعية، ولعبة الجودو، ورفع الأثقال، والسباحة وألعاب القوى، وتنس الطولة.
ولفت المتحدث الرسمي الى أنه تم تحديد يومي 12و 13 نوفمبر القادم لإستضافة أول بطولة للجمهورية للمكفوفين للعبتي الجودو ورفع الأثقال بالمحافظة، حيث رحب المحافظ بإختيار محافظة الفيوم بأن تقام على أرضها أول بطولة للجمهورية للمكفوفين، مشيرًا الى استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب، لخروج البطولة بالشكل اللائق، فضلًا عن تنظيم جدول زيارات للمشاركين في البطولة لزيارة المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".