قبل الشتاء.. إنشاء مخيمات لمتضرري "السيول" المحتملة بالإسكندرية (صور)

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن استعدادتها للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ٦٤ " لعام ٢٠٢٠، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة والمديرية.





وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم إنهاء كافة أوجه التعامل مع الأزمات والكوارث والسيول التي تتعرض لها المحافظة خلال فصل الشتاء القادم، والتخفيف من آثارها.





وأكدت المديرية، على توفير البطاطين والملاءات والمخدات والسراير والخيام، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية ومؤسسة التكافل الاجتماعي.





وعلى جانب آخر، عقدت المديرية دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمشرفات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية، في مجال التواصل الفعال مع الأبناء وفنيات تعديل السلوك لدي الأبناء في دور رعاية الأيتام وعلاج الاضطرابات النفسية لدى الأبناء والأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهورها، ودور الأخصائي والمشرف في كيفية التعامل مع مشكلات الأبناء في دور الأيتام.



