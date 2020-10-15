النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمكان واقعة فتاة المعادي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:51 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة اليوم الخميس، بانتداب الأدلة الجنائية لمكان واقعة قتل فتاة بالمعادي لإجراء المعاينه ورفع اثار الجريمة وبيان الافعال المادية الظاهرة.


ودلت التحريات الأولية لرجال مباحث القاهرة في الواقعة أن السبب محاولة سرقة.

وأضافت التحريات، أن المتهمين حاولوا سرقة شنطتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجنى عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى مفاده تلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمحاولة خطف حقيبة يدها بسيارتهم مما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان، وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم.

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وفا فتاة المعادي

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