20.9 مليار دولار عجزا في الميزانية التركية خلال 9 أشهر

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اليوم أن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 140.6 مليار ليرة تركية (20.9 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى سبتمبر، وفقا لـ"الألمانية".





ووفقا للبيانات فقد ارتفعت إيرادات الميزانية في البلاد بنسبة 11.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 729.4 مليار ليرة تركية (108.5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وفي ظل تداعيات جائحة كورونا، بلغت نفقات ميزانية الدولة 870 مليار ليرة تركية (129.5 مليار دولار) من يناير إلى سبتمبر، بارتفاع بنسبة 17.6 في المائة على أساس سنوي.