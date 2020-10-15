أول تعليق من التحالف العربي على أكبر عملية تبادل للأسرى في اليمن

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:47 م
تبادل الأسرى
تبادل الأسرى
وكالات
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أعلن التحالف العربي،  اليوم الخميس، وصول 15 أسيرًا سعوديًا و4 أسرى سودانيين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.

 

وقال التحالف العربية، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "نثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمبعوث الخاص لليمن لتنفيذ اتفاق الأسرى".

 

وأضاف التحالف العربي: "نتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين في إطار المبادئ والقيم الإنسانية".

 

 وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، ببدء أكبر عملية تبادل للأسرى والمعتقلين بين الحكومة والحوثيين في اليمن.

 

وكان الصليب الأحمر الدولي، أكد أن عملية تبادل الأسرى في اليمن ستتم خلال ساعات، مؤكدًا أن الأمور تسير حتى الآن وفق الخطة المرسومة.

 

وفي وقت سابق، رحب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي،  بنتائج "اتفاق" تبادل الأسرى الذي أعلن عنه اليوم من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث وبمشاركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

وأشارالعقيد المالكي بخصوص تنفيذ الاتفاق إلى أن الخطة التنفيذية من قبل الصليب الأحمر تتضمن نقل الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم سواء من الداخل اليمني أو إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً على العمل مع الصليب الأحمر والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حسب الخطة التنفيذية لتبادل الأسرى .

 

وتثمّن مصر الجهود المبذولة من قِبل مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وتدعو إلى التنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق سراح الأسرى دون تأخير، وصولًا للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين بما يتسق مع بنود اتفاق ستوكهولم لعام 2018، ويُسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولًا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية المُمتدة.

 

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عملية تبادل الاسرى اليمن المملكة العربيه السعودية التحالف العربي

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