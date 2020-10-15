"تعليم قوص" تعلن جاهزية 256 مدرسة لاستقبال الطلاب السبت

يتابع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جاهزية مدارس محافظة قنا لاستقبال الطلاب من خلال غرفة عمليات المديرية، وذلك بالتزامن وبدء العام الدراسي ٢٠٢٠، ٢٠٢١ والذي سيبدأ بعد غد السبت.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الخميس، جاهزية ٢٥٦ مدرسة لاستقبال طلاب جميع المراحل، مؤكدا أن قسم المباني بالإدارة تسلم خلال أكتوبر الجاري ١٢ عملية بعدة منشآت تعليمية بمدينة قوص وقراها، شملت إحلال وتجديد جناحين بمجمع الدكتور عبدالعزيز القوصي ومدرسة حاجر خزام الابتدائية القديمة كما تم تسلم مدارس حاجر خزام الاعدادية وصلاح الدين وأبو القاسم بحجارة والحمر والجعافرة الإعدادية بعد إجراء صيانه شامله لمنشآتها.





كما تم الانتهاء من تنفيذ صيانة لدورات مياة مدارس الشهيد مجدي بالكراتية ومجمع الدكتور عبدالعزيز القوصي وقوص الصناعية بنات، بالإضافة إلي تغيير خطوط مياة الشرب بمدرسة الشهداء الثانوية بنات.





وفي سياق متصل، أجرى كنانة أبوجبل، وكيل إدارة قوص التعليمية زيارة مفاجئة لمخزن الكتب الدراسية التابع لإدارة قصة التعليمية للتأكد من توزيع كافة الكتب الدراسية التي وردت بالمخزن حيث وجه ابوجبل، الشكر لعمال المخزن علي الجهد الذي بذلوه خلال الأسبوع الجارى في توزيع الكتب الدراسية الواردة بنسبة ١٠٠%.



