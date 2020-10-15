زيارة شباب البرنامج الرئاسي لمصنع تدوير المخلفات بـ15 مايو

واصل وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين البرنامج التدريبي الذي أعدته محافظة القاهرة، للتعرف ومعايشة الواقع التنفيذي بالمحافظة، حيث قام الوفد بزيارة هيئة النقل العام والورش الرئيسية للعمرة الجسيمة والمتوسطة بجسر السويس، كما أطلعوا علي غرفة تتبع الأتوبيسات من خلال غرفة مراقبة حركة الأسطول.





وكما زار الوفد مصنع تدير المخلفات في 15 مايو ومديرية التربية والتعليم للتعرف على كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد.



