بإطلالة أنيقة.. كارول سماحة تخطف الأنظار علي "إنستجرام"

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شاركت الفنانة كارول سماحة محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت كارول بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية فستان مفتوح باللون الأبيض ، ووضعت ميكب يميل للألوان الترابية متناسب مع إطلالتها.



يشار إلى أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "bon voyage"، والتى صورتها تحت إدارة المخرجة بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات كاملة خير، و كارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف وهي من توزيع دي جي يوسف.



والجدير ذكره أن كارول سماحة​ أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة " ​قلبي وقع​ "على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من مسلسل ​مدرسة الحب ٣​ ومن كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم.