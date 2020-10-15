تحرير 18 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بمدينة المنيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 18 مخالفة تموينية، خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على كافة السلع والمعروضات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، ان الحملات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية بالمرور على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، و6 محاضر لعدم وجود سجل بيئي)، بالإضافة الى 3 محاضر احراز، عبارة عن 9 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة، و8 كيلو لحوم ضاني ذبح خارج السلخانة، و١١٨ كيلو لحوم ضانى مجمدة منتهية الصلاحية، و10 كيلو دهون مجمدة منتهية الصلاحية، و16 كيلو لحوم دجاج بانيه غير صالح للاستهلاك الآدمي، و15 كيلو كبدة مجمدة بدون بيانات ومجهولة المصدر، و4 كيلو لحوم أوراك دجاج بالعظام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود ياسين بعد صراع مع المرض

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

قرار من النيابة في واقعة انتحار "مهندسة" من أعلى محكمة بالإسكندرية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

تركي آل الشيخ يحقق انجازاً جديداً بزيادة القيمة التسويقية لنادي ألميريا أكثر من 3 أضعاف في عامًا واحداً

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالحجز الفوري.. 5 شروط للحصول على شقة بمشروع سكن مصر

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

إعلامية تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن محمود ياسين

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

11:27 ص

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي