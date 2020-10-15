الكرملين: الاتحاد الأوروبي يضر بعلاقاته مع روسيا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:23 م
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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قال الكرملين، إن الاتحاد الأوروبي يضر بعلاقاته مع روسيا بفرضه عقوبات على مسؤولين روس على خلفية قضية زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وقد هددت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، روسيا بفرض عقوبات على خلفية تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، وفقًا لقناة العربية.

 

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مسؤولين روس كبار، بالتورط في محاولة تسميم المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

 

ورجح "بومبيو"، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز عربية"، أن يكون تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار".

 

يأتي ذلك فيما، أعلن أن المعارض الروسي ،الذي تقول ألمانيا إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، استفاق من غيبوبة مستحثة طبيا وفصل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما أفاد المستشفى الألماني حيث يتلقى العلاج.

 

وقال مستشفى شاريتيه في بيان "إنه يستجيب للمحفزات اللفظية"، مشيرا إلى أن حالة نافالني البالغ 44 عاما "تحسنت".

 

رغم ذلك، قال المستشفى إن من السابق لأوانه تحديد التأثير الطويل الأمد لعملية التسميم.

 

والجمعة 21 أغسطس، سمح الأطباء الروس بسفر المعارض أليكسي نافالني للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بتسمم محتمل.

 

ونقل نافالني في طائرة خاصة إلى برلين للعلاج بمستشفى شاريته الشهير في برلين.

 

 

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