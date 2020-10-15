رئيس جامعة الأزهر يهنئ 3 أساتذة لاختيارهم بمجلس الشيوخ

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس رئيس جامعة الأزهر؛ التهنئة بثقة رئيس الجمهورية باختيار ثلاثة أساتذة من أساتذة جامعة الأزهر؛ لتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ المصري.
وأكد رئيس جامعة الأزهر على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعد القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا -ولا زالوا وسيستمرون- في خدمة الوطن والمواطن كل في موقعه.
جدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أساتذة بجامعة الأزهر أعضاء بمجلس الشيوخ.
شمل القرار تعيين كلٍّ من: -الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.
-الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الأسبق.
-الدكتورة خضرة سامي عبد الحميد سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر.

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