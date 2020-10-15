استمرار حبس موظف حاول اغتصاب طفل بالتجمع

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة،
تجديد حبس موظف استدراج طفل وحاول اغتصابه داخل سيارة، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.


وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الثلاثاء، إخطارا من المقدم تامر عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفادة تلقى بلاغا بتعرض طفل لاعتداء جنسي داخل سيارة والانتقال والفحص تبين أن موظف بشركة استدرج طفل عمرة 5 سنوات وحاول اغتصابه.

تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

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