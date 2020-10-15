طريقة عمل حلاوة المولد | تعتبر حلاوة المولد من العادات والتقاليد التي يحرص على اتباعها العديد من أبناء الأمة الإسلامية خلال الاحتفاء والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالمواضيع المهمة التي تفيدهم، وتسهيلا عليهم نقدم لكم اليوم طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية والسمسمية".



