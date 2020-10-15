طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية والسمسمية"
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:01 م
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طريقة عمل حلاوة المولد | تعتبر حلاوة المولد من العادات والتقاليد التي يحرص على اتباعها العديد من أبناء الأمة الإسلامية خلال الاحتفاء والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالمواضيع المهمة التي تفيدهم، وتسهيلا عليهم نقدم لكم اليوم طريقة عمل حلاوة المولد "الفولية والسمسمية".
مقادير حلاوة المولد - الفولية:
٢/١ كيلو سوداني مقشر وغير مملح ومحمص
٤/١ كيلو سكر
١ كوب ماء
٢/١ ليمونة
مقادير حلاوة المولد - السمسمية:
٢/١ ١ كوب سمسم
١ كوب سكر
١ كوب ماء
١ ملعقة كبيرة عصير ليمون
طريقة عمل حلاوة المولد (الفولية، السمسمية):
١- ضعي الماء على النار ثم أضيفي لها السكر وعصير الليمون.
٢- اتركي الماء على النار مع التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي.
٣- ارفعي الوعاء عن النار وامزجيه بحلاوة المولد (الفولية، السمسمية أو الحمصية) وقلبيه جيداً وهو ساخناً.
٤- الآن، احضري صينية مدهونة بالزيت وافردي الخليط عليها.
٥- اتركي الصينية حتى تبرد فتتجمد حلاوة المولد.
٦- يمكنك الآن تقطيعها بالسكين والتمتع بحلاوة المولد ذات المذاق الشهي.
ملحوظة: هذه الوصفة يمكن استخدامها مع جميع أنواع حلوى المولد مثل الفستقية والحمصية واللوزية.