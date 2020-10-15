عودة عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز ضد حوريا كوناكري

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:05 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
محمد جمال
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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين التي تغادر إلى المغرب، عصر اليوم، الخميس، استعدادا لخوض المباريات النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا كوناكري الغيني يوم الثلاثاء المقبل بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض النهائي يوم ٢٥ الحالي بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور  

خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري 

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة في الثالثة عصرا لتصل كازبلانكا في السابعة مساء، على أن ينضم الثنائي كانون وتراوري للبعثة في الدار البيضاء.

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