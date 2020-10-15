رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة وارتفاعًا بمعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من ارتفاع الرطوبة، حيث نسبة الرطوبة تصل إلى 80 %، مما يزيد الإحساس بالعطش وحرارة الطقس.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل علي السواحل الشمالية.



وأكدت الهيئة أن شمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس مائل للحرارة بينما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ولطيف علي السواحل الشمالية وشمال الصعيد بينما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية الجمعة والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشرقية ووسط سيناء مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي.



وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.