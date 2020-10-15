وزارة الحج والعمرة: عطل عام في تطبيق اعتمرنا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن وجود عطل عام في تطبيق اعتمرنا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عند التسجيل في تطبيق اعتمرنا تأتي رسالة المستخدم غير مسجل في تطبيق توكلنا وأنا مسجل فيه».

ورد مركز خدمات المستفيدين لخدمة الحجاج والمعتمرين عبر موقع «تويتر» قائلًا: «رقم الخطأ 106 وهذه مشكلة عامة نعمل على إصلاحها».

وقال حساب خدمة المستفيدين أمس: «حدِّث تطبيق (اعتمرنا) الآن لطلب تصاريح الصلوات والزيارة».

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