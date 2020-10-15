بحوزته 2 كيلو حشيش.. اعترافات ديلر الجيزة لإتجاره في المخدرات

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باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لاتجاره في مخدر الحشيش، حيث ضبط بحوزته على ٢٢ طربة حشيش.



وادلى في اعترافات، أنه كان يروج المخدرات على عملائه بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، ولجأ لتلك التجارة منذ فترة، للمكسب السريع وتكوين ثروة، فيما ضبط بحوزته على ٢ كيلو من المخدرات.



ووردت معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام عنصر إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت القوات مأمورية وتمكنت من القبض عليه وعثر بحوزته على 22 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،200 كيلو جرام، مبلغ مالي هاتف محمول.



وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



