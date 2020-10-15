أحمد الشامى يمازح جمهوره بصورة من كواليس "أسود فاتح"

Advertisements

شارك الفنان أحمد الشامى جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر أحمد بالصورة من كواليس مسلسل " أسود فاتح" ، مرتدي كمامة وعلق علي الصورة ممازحاً :" لابس كمامة ليه! خايف من كورونا.. طيب لو أخدت رصاصة في نص دماغك ! لا عادي مفيش مشكلة.



وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

