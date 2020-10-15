قتلى باشتباكات بين الجيش الصومالي وحركة الشباب غربي مقديشو

قتل ما لا يقل عن 13 جنديا صوماليًا، بعدما هاجم الجيش حركة الشباب المتشددة في غابة ومزارع قريبة من منطقة أفجوي بشمال غربي العاصمة مقديشو.

وكشف مسؤل عسكري صومالي، أن قوات الجيش خرجت من منطقة أفجوي الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من مقديشو، وهاجمت حركة الشباب في المزارع خارجها.

وقال المسؤو العسكري: "قتلنا أربعة متشددين وطاردنا الشباب. عاد معظم أفراد الجيش وتركنا 24 جنديا هناك، وبعدها هاجمت حركة الشباب هذا المساء جنودنا وقتلوا 13".

ومن جانبها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها، حيث قال عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة "قتلنا 24 جنديا وفر الباقون".

وعادة تتضارب أعداد الضحايا التي تعلنها الحكومة والحركة بعد الهجمات.

وتقاتل حركة الشباب منذ 2008 للإطاحة بالحكومة الصومالية المركزية المعترف بها دوليا.