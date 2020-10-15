عمرو الليثي يفاجىء محاربات بهية بزيارة حمادة هلال

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
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قام الفنان حمادة هلال والإعلامي عمرو الليثي بعمل زيارة لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بهدف تقديم الدعم النفسي للمحاربات والحديث معهن وإدخال السرور عليهن.


وذلك بالتزامن مع "أكتوبر الوردي" لمكافحة سرطان الثدي وفي إطار جهود "بهية" لدعم المريضات والإهتمام بكل الجوانب النفسية الخاصة بهن.


جاءت الزيارة في لفتة إنسانية من "هلال" و"الليثي"، حيث قاما بجولة تفقدية داخل أقسام المستشفي في مفاجأة للمريضات اللاتي جلسن لانتظار دورهن في الكشف.


وحرص الفنان حمادة هلال علي إلتقاط الصور التذكارية معهن والتعرف على عمل كل قسم داخل المستشفي وكيفية تعامله مع المريضات.
وفي نهاية اليوم قام "هلال" بالإنضمام إلي جلسة دعم نفسي ضمن الجلسات التي تنعقد للمحاربات بصورة مستمرة في المستشفي، وتبادل أطراف الحديث مع كل محاربة علي حدى ليستمع إلى قصص نجاحهن وقدرتهن على التغلب على المرض بإرادتهن القوية.

وفي بادرة طيبة من الفنان حمادة هلال قام بالغناء مع محاربات سرطان الثدي في جو مليء بالبهجة والسرور والطاقة الإيجابية.

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