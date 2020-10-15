"أنواط الامتياز وعروض قتالية".. مشاهد حفل تخريج طلاب الشرطة بحضور "السيسي"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهد حفل تخريج طلاب أكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، مشاهد عديدة، لعل أهمها؛ العروض القتالية، وتكرّيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأوائل الدفعة، وتقلدهم بأنواط الامتياز من الطبقة الثانية.

ويرصد "الفجر"، مشاهد حفل تخريج طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حفل تخريج الطلاب 
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج طلاب كلية الشرطة، في حضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، وعدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف، وأسر الخريجين، في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

حلف اليمين
وأدى خريجو كلية الشرطة الجدد اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين القسم "أقسم بالله العظيم ثلاث مرات، أن أحافظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون ورعاية سلامة الوطن، وتأدية الواجب بالذمة والصدق".

عروض قتالية
وشهد الرئيس، عروضا قتالية، لطلاب أكاديمية الشرطة، وكذلك عرضا لتمركز القوات في التعامل مع العناصر الإرهابية ومتابعة السيارات التي تحمل المتفجرات والعناصر شديدة الخطورة، واقتحامها والتعامل معها بكل بفدائية وشجاعة.

وكشفت العروض قدرة "النسور الجدد"، على التعامل مع الأحداث الطارئة، ومدى تعاملهم باحترافية، مما تؤكد أنهم على قدر كبير من المسئولية، واستعدادهم التام لخدمة الوطن، وحماية المواطنين وتحقيق الأمن والأمان لهم.

كما قام الخريجون الجدد، بإجراء عمليات اقتحام للأوكار الإرهابية والإجرامية، والتعامل مع العناصر الخطرة بالأسلحة، فضلا عن كيفية التعامل بحرفية مع العبوات الناسفة، وطرق تفكيكها، ومواجهة الحرائق باستخدام الأساليب الحديثة.

وأوقف السيسي، عرض طابور الخريجين بكلية الشرطة، حتى يعطي الفرصة لوالدة أحد الشهداء أن تستكمل حديثها، قائلا: "انتظر لو سمحت.. اتفضلي كملي".

تكريم أوائل الشرطة
كما كرّم الرئيس، أوائل كلية الشرطة دفعة 2020، حيث قلدهم الرئيس أنواط الامتياز من الطبقة الثانية.

وشهدت أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ومحمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجيين.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مراسم تسليم وتسلم القيادة في حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

وحرص طلاب وخريجى دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020، على استعراض مهاراتهم القتالية، أمام الرئيس، من خلال استعراض اجتياز الموانع الخطرة متدرجة الصعوبة.

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